（台北中央社）中央気象署（気象庁）は24日、今冬（昨年12月から今月まで）の台湾の平地の平均雨量が1951年以来5番目の少なさになるとの見方を示した。22日までに11カ所の観測所で観測された雨量が平年の6割程度にとどまっている。西台湾の6カ所の観測所で観測された雨量は、同年以来で最少になる見通し。同署気象予報センターの黄椿喜主任は記者会見で、今冬の雨量は北部や東台湾に集中していたと説明。今月22日までの雨量は、北