APPLE TREEは、産業向けハンディ3Dスキャナーの新モデル「SIMSCAN Gen2」を2月24日に発売した。最大0.020mmの高精度計測と毎秒580万点の高速スキャンを同時に実現。品質検査からリバースエンジニアリングまで、幅広い用途に対応している。現場の計測効率とデータ品質を大幅に向上させる製品だ。中小企業経営強化税制（A類型）の優遇措置対象製品としても登録されている。●微細形状まで正確に捉えるレーザースキャンSIMSCAN Ge