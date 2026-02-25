25日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比1450円高の5万8790円で取引を終えた。出来高は4万1790枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万8583.12円に対しては206.88円高。 株探ニュース