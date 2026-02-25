中部鋼鈑 [東証Ｐ] が2月25日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の26億円→11億円(前期は25.9億円)に57.7％下方修正し、一転して57.7％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の19.4億円の黒字→4.4億円の黒字(前年同期は9.5億円の赤字)に77.0％減額した計算になる。 株探ニュース 会