25日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比33ポイント高の3853.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万8538枚だった。この日のTOPIXの現物終値3843.16ポイントに対しては10.34ポイント高。 株探ニュース