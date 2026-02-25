25日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比420ポイント高の3万4990ポイントで取引を終えた。出来高は3689枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4863.29ポイントに対しては126.71ポイント高。 株探ニュース