25日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比8ポイント高の728ポイントで取引を終えた。出来高は3238枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値735.47ポイントに対しては7.47ポイント安。 株探ニュース