フォスター電機 [東証Ｐ] が2月25日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の65億円→70億円(前期は77.2億円)に7.7％上方修正し、減益率が15.9％減→9.4％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の26.3億円→31.3億円(前年同期は36.1億円)に19.0％増額し、減益率が27.1％減→13.3