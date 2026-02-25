ジャパン・ホテル・リート投資法人 [東証Ｒ] が2月25日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期の経常利益は前の期比46.4％増の267億円に拡大し、26年12月期も前期比4.4％増の279億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、増益になる。 同時に、前期分配金を5060円→5061円(前の期は3937円)に増額し、今期も前期比116円増の5177円に増配する方針とした。 株探ニュー