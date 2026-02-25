中国交通運輸部が明らかにしたところによると、2月15日〜23日までの9日間の春節連休期間中、帰省や旅行などの目的で移動する人々が多数に上り、1日当たりの移動人数が連日、過去最高を更新しました。交通運輸部のデータによると、期間中に全国で地域をまたいで移動した人の数は前年比8．2％増となる累計延べ28億人を超えて、1日平均延べ3億1100万人となり、移動規模は過去最高を記録しました。交通運輸部運輸サービス司の高博副司