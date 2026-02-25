元中日の中田翔氏（36）が25日までに更新された元ヤクルト監督・古田敦也氏のYouTubeチャンネル「フルタの方程式」にゲスト出演。WBC日本代表の岡本和真内野手（ブルージェイズ）へ熱いメッセージを送る場面があった。一緒にゲスト出演したT―岡田氏と古田氏とともにスタジオトーク。スタッフからWBC日本代表で師弟のような関係性の岡本への思いについて聞かれると、中田氏は「勝手に結果を残すと思ってます」と返答。そして