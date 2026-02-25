高松塚古墳壁画の西壁女子群像＝2019年12月（文化庁提供）文化庁の「古墳壁画の保存活用に関する検討会」が25日、京都市内で開かれた。国宝・高松塚古墳壁画（奈良県明日香村）の「飛鳥美人」で知られる西壁女子群像の一部から、昆虫由来の可能性が高い有機色料が検出されたと報告した。昆虫は主に東南アジアに生息する「ラックカイガラムシ」とみられる。また、壁画の公開を2029年度まで休止する方針も示した。報告によると、