日本テレビの森圭介アナウンサーが、メインキャスターを務める25日放送の報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）を欠席。同じくメインキャスターを務める鈴江奈々アナが、理由を説明した。【写真】すごい！47歳・森圭介アナ、宅建＆FP2級に合格番組冒頭、鈴江アナは「森キャスターは今週、取材のためお休みです」と伝えた。