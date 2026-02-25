俳優の吉岡里帆（33）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。映画のオフショットを公開した。「本日、映画『ストリートキングダム』Japan premier!」と書き出した吉岡。自身が出演する映画の告知を行った。吉岡は作中バンド「ロボトメイア」の中島セナとの2ショットをアップ。「劇場でお待ちしてます」と添えた。ファンからは「ロックでカッケー里帆ちゃんステキ」「カッコいい」「カッコイイ里帆ちゃんもいい」など