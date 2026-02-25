セレッソ大阪が25日、大阪・舞洲グラウンドで雨の中練習を公開した。22日の広島戦で後半19分から途中出場したFW横山夢樹（20）は持ち前のスピードとドリブル突破で左サイドを脅かし続け、一時は同点に追いつく活躍を見せた。「セレッソで初めて30分出て、自分の武器はJ1上位でも通用すると自信になった。ドリブルだけじゃなくて、次はアシストとか得点に結びつけることが大事になる。練習から結果を残していきたい」と横山は控