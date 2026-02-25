少雨の影響で群馬県高崎市や同県甘楽町の水源となっている富岡市の大塩貯水池の水位が低下していることから、富岡市は２４日、節水のために市有の入浴施設を休館し、管理する公園の水道などを利用休止とすることを発表した。市危機管理課によると、男女で二つの浴槽があるコミュニティーセンター上高尾は３月１日から休館し、妙義ふれあいプラザ妙義温泉「もみじの湯」も同日から露天風呂二つを休止し、月曜だけでなく木曜も休