女医でタレントの西川史子の近況が報じられ、ファンから心配の声が上がっている。一方、同じく『サンデー・ジャポン』（TBS系）を長年支えたテリー伊藤の“現在”にも注目が集まっていてーー。「2月24日、『NEWSポストセブン』が西川さんの近況を伝えました。2021年に右脳内出血で倒れ、その後2023年に“再発”。現在は退院していますが、左半身に麻痺が残り、外来で通院しながらリハビリを続けているそうです」（芸能記者）1