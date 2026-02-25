飼い主さんが目薬を出した途端、猫さんが目をショボショボさせ始めたそうで…。何度も瞬きをする猫さんが可愛いと注目を集めています。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で8.4万再生を突破し、「わかってるんだねぇ」「めっちゃかわいいww」「猫のこーゆー顔大好きw w」といったコメントが寄せられました。 【動画：苦手な『目薬』を見たネコ→次の瞬間、表情が……まさかの反応】 目薬は...NGにゃ！ TikTok