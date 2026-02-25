【モデルプレス＝2026/02/25】タレントの村重杏奈が2月25日、都内で開催された新ヘアケアブランドの新商品発表会に出席。1月に「週刊文春」で報じられた熱愛報道について触れる場面があった。【写真】27歳元アイドル、二の腕輝くノースリーブワンピで登場◆村重杏奈、熱愛報道質問をさらりとかわす村重は1月に「週刊文春」にて、コムドットのひゅうがとの熱愛が報じられていた。彼氏から髪の毛を乾かしてもらうことに憧れがあるか