【新・実践五輪批判】#12【新・実践五輪批判】柔道、バレー、バスケ…屋内競技の「冬季五輪移行」が囁かれる背景ミラノ・コルティナ冬季五輪は、最古で現役の競技場アレーナ・ディ・ヴェローナで閉会した。そのメッセージは「選手が競い合い、高め合い、抱き合う姿が世界に夢を与え人々をつなぐ」だった。オリンピックは19世紀末の帝国主義がはびこる情勢に誕生した。軍備増強と列強抗争の激化する中で古代オリンピア祭を復活