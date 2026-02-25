大リーグ選手会（MLBPA）を率いてきたトニー・クラーク専務理事が辞任した。【鈴村氏コラム】米球界に変革をもたらす2年連続サイ・ヤング賞左腕の年俸調停“最高額更新”昨夏以来、クラークの立場は悪化していた。なぜなら、MLBPAとNFL選手会の合弁企業であるワンチーム・パートナーズの株式を取得したり、MLBPA傘下の青少年野球支援団体プレイヤーズ・ウェイに投入されている資金の規模を十分に開示していなかった疑惑から、