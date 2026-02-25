マスク資料 岡山市は25日、市内の小学校・中学校の計12校で合わせて161人がインフルエンザとみられる症状で欠席したと発表しました。小学校8校、中学校4校が学級閉鎖の措置をとりました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています