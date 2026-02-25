2026年2月19日より、Freefly Systems製「ALTA X Gen2」の日本国内出荷が始まりました。国内展開を担うのは、東京都府中市を拠点に導入支援からメンテナンスまで手がけるイデオモータロボティクスです。最大積載量15kgクラスの新モデルとして、空撮、測量、点検など産業現場の運用幅を広げるアップデートです！ Freefly Systems「ALTA X Gen2高積載UAV」 国内出荷開始日：2026年2月19日機体タイプ：ク