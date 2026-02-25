渋谷・道玄坂で12年続くロックバー「アズベリーパーク」が、2026年3月3日にリニューアルオープンします。70〜90年代の洋楽ロックとソウルを軸に、無料リクエストと手ぶらDJ体験を同時に楽しめる構成です。音楽を聴くだけでなく、自分で回して遊べる一体感がこの店らしい魅力！ アズベリーパーク「洋楽ロック＆ソウル リニューアルバー体験」 開業予定日：2026年3月3日所在地：東京都渋谷区道玄坂1-17-