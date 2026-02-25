2026年2月4日より、FM NACK5（79.5MHz）でメインライン・エンジニアリングの企業ラジオCM放送が始まりました。放送エリアは埼玉県を中心とした首都圏で、通勤時間や昼休みに耳に入りやすい編成です。インフラ老朽化が進む時代に、「100年先の未来」を見据えた想いを音声で届ける取り組み！ メインライン・エンジニアリング「FM NACK5企業ラジオCM」 放送開始日：2026年2月4日放送局：FM NACK5（79.5MH