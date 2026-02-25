◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」大相撲で熱海市出身の熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が、節分の３日に帰省した。地元の２つの小学校を訪問し、その後は３か所の神社で豆まきを行うなど、忙しい一日を過ごした。「あたみん」と呼ばれ親しまれる地元人気力士に密着した。本場所中はあまり取材を受けないと言われているが、子供たちの前では饒（じょう）舌だった。１８７センチ、１９７キロの巨漢。伊豆山小を訪れた時には「