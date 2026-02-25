2026年2月、ヨドバシカメラのマルチメディア梅田とマルチメディアAkibaで、ELEMOs4 REBORNの先行取扱が始まりました。梅田ではアップダウン付きコースで試乗できるため、平坦路だけでは分かりにくい走行感まで確認できます。免許不要モビリティを店頭で比較しながら選べる導線が、都市部で一気に広がる展開です！ ELEMOs「特定小型四輪ELEMOs4 REBORN」 対象年齢：16歳以上（免許不要）価格：363,000