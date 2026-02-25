2026年3月1日、京都の永楽屋から季節限定の琥珀糖「せとかの雫」が発売されます。舞台は京都の店舗とオンラインショップで、春の短い旬に合わせた販売です。外はしゃりっと中はとろりの食感に、せとかの濃い甘みを重ねた新作和菓子！ 永楽屋「せとかの雫」 発売日：2026年3月1日販売期間：3月1日〜5月末頃販売チャネル：永楽屋各店・オンラインショップ 永楽屋は1946年創業の京都ブランド