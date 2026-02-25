タレント・ほしのあき（48）が25日、自身のインスタグラムを更新。10年ほど続けている趣味を明かした。ほしのは「茨城で仲良しの騎手の奥様達とおしゃべりしながらパン作り」と書き出し、手作りパンの写真を公開した。そして「もう10年くらい作ってるけどお家では作らず、作るのはお教室の時だけ〜」と告白。その理由を「焼き立てパンお家にあったら食べ過ぎちゃうからね」と、泣き笑いの絵文字を添えて伝えた。ほしの