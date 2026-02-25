カンボジアの特殊詐欺の拠点で拘束され、先月、日本に移送された男女11人が去年、70代の女性から現金500万円をだまし取ったとして再逮捕されました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、去年11月上旬、カンボジアの特殊詐欺拠点で当局に拘束され、先月、日本に移送された20歳から43歳までの男女11人です。11人は去年10月から11月にかけて、カンボジアから警察官などを装って電話をかけ、横浜市の70代女性に「口座の流れを調査するので