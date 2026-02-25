G大阪は25日、吹田市内の練習場で公開トレーニングを行った。前節・岡山戦を打撲で欠場したMF安部柊斗もフルメニューを消化。「岡山戦に向けて前日練習までは全部やったのですが、100％でできなかった。ドクターとも相談して“今回は飛ばして、ここからの連戦に備えよう”となりました」。百年構想リーグ・清水戦（28日・パナスタ）から始まる公式戦7連戦へ向けて気合を入れた。清水はFWオ・セフンの高さを生かしながらMF千葉