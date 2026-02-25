お笑いコンビ「キングコング」のカジサックこと梶原雄太さんの長女で、モデルとして活躍する梶原叶渚（かじわら かんな）さんが自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーリゾートを訪れた際の最新ショットを公開しました。 【写真を見る】【 キンコン梶原の長女・梶原叶渚 】東京ディズニーリゾートで「人生2度目」の巻き髪披露「足長すぎ」「制服ディズニー青春だね」絶賛の嵐梶原さんは「Disney land」と題した投