25日、京都市伏見区の京都競馬場で藤井聡太竜王（23）の永世竜王資格獲得を祝した記念碑除幕式が行われ、藤井竜王、日本騎手クラブ会長・武豊騎手（56）、日本中央競馬会・吉田正義理事長ら関係者が出席した。記念碑に掛けられた幕が上がると拍手が湧き起こった。藤井竜王は「ご関係の皆さまに深く感謝申し上げます」と感謝の辞を述べた。第38期竜王戦七番勝負第4局は昨年11月、京都競馬場開設100周年の記念事業の一環として