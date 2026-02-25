2026/2/13〜2/19のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比0.6％増、TOP100の初登場作は13作（前週13作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧M!LK「好きすぎて滅！」（708.2万回）が初の首位となった。M!LKは昨年「イイじゃん」が大ブレイクし、現代用語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」に「ビジュいいじゃん」がノミネートされ、『第76回NHK紅白歌合戦』にも出場するなど、いま