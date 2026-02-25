JKAは「第4回オールガールズクラシック」（4月24日〜26日、松戸）の出場予定選手42人を発表した。佐藤水菜、尾崎睦、久米詩、児玉碧衣、梅川風子、坂口楓華、山原さくらと昨年末のガールズグランプリを走った選手は7人全員が参戦。太田りゆ、柳原真緒ら強豪も名を連ねている。また、初日のティアラカップ出場予定選手も発表。昨年のグランプリメンバーから山原さくらと柳原真緒が入れ替わる形。プレ・グランプリともいえる好