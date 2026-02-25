中部電力浜岡原発4号機＝2014年2月、静岡県御前崎市中部電力は25日、停止中の浜岡原発4号機（静岡県御前崎市）のタービン建屋内で、タンクから水約10リットルが漏れたと発表した。漏えいした水から放射能は検出されず、外部への影響はないという。中部電によると、24日午後5時10分ごろ、タービン系機器の冷却水をためたタンクの水位上昇を示す警報が点灯した。運転員が確認したところ、3階のタンクの排水回収口付近で水たまり