マツダ＝広島県府中町マツダは25日、2026年春闘で労働組合側が求めた賃金水準を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給を含む総額で月1万9千円の賃上げに満額で応じた。年間一時金（ボーナス）の5.1カ月分の要求も受け入れた。労組との初交渉で妥結した。トランプ米政権の高関税政策により業績は悪化しているものの「社員への信頼を会社としてしっかりと示す必要がある」と説明した。労組側は要求額を25年春闘に比べ千円