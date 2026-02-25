5万8000円を超えた日経平均株価の終値を示すモニター＝25日午後、東京都中央区25日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）の終値が前日比1262円03銭高の5万8583円12銭となり、約2週間ぶりに最高値を更新した。政府が金融緩和に積極的なリフレ派とされる2人を日銀の審議委員に起用する人事案を国会に提示し、利上げが遠のいたとの見方から買いが広がった。終値で5万8000円台を付けるのは初めて。東証株価指数（TOPIX）は27.18