モデル・タレントの阿部なつきさんが自身のインスタグラムを更新。京都・嵐山での旅の一コマを紹介しました。 【写真を見る】【 阿部なつき 】京都・嵐山でブラックコーデを披露「『お上品にシンプル』が好きになってきました」女性ファンからの質問にも回答阿部さんは、黒のトップスにスウェットパンツ、黒いエルメスのコンスタンスのショルダーバッグという黒ずくめのシンプルなコーディネート。「Kyoto, Arashiyama.