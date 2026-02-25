ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで、ペアで日本史上初の金メダル、団体で銀を獲得した三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が２５日、東京都千代田区の日本記者クラブで記者会見し、木原は「今すぐではないが、チームで一緒にコーチングしていきたい」と、将来的に２人で指導者に挑戦する意欲を口にした。木原は、日本ではあまりペアの指導者がいない現状に触れ、「まずは日本で自分たちが指導できるよう