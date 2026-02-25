◇練習試合斗山―西武（2026年2月25日サンマリン）西武のドラフト3位・秋山俊外野手（22＝中京大）が25日、韓国・斗山との練習試合で今春チーム初本塁打を放った。西川に代わって途中出場した4回。無死一塁の場面で打席に入ると、3ボールからの直球を右翼スタンドへたたき込んだ。「打ったのは真っ直ぐ。しっかり捉えられたので、打った瞬間に本塁打だと確信しました」と会心の当たりに笑顔を見せた。