キャッシュレス決済やポイントカードの普及によって、財布を持ち歩かなくても買い物ができる時代になった。しかし、便利になった一方で、レジ前でのトラブルも増加しているようだ。操作に手間取り、冷や汗をかくことも少なくないこともある。当事者に実体験を尋ねてみよう。◆「ポイント2倍」の日に妻から受けた指令会社員の佐藤隆行さん（仮名・53歳）は、パート勤務の妻と小学生の娘の3人暮らし。普段の買い物は妻に任せっき