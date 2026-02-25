中道改革連合の小川淳也代表は25日、衆議院本会議に先立つ党の代議士会で、高市首相が自民党の衆院当選議員にカタログギフトを配った件について、「ギフトを党内にばら撒くこと自体の倫理観、金銭感覚、古い自民党の体質、こうしたものを看過するわけにはいかない」と述べた。その上で、「各委員会での質疑では、ひよることなく自信と確信を持って対応をお願いしたい」と述べ、この件を国会でも追及していく立場を示した。一方で「