ノルウェーのボデ/グリムトの勢いは止まらず、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）でベスト16進出を決めた。リーグフェーズ第7節ではホームに迎えたマンチェスター・シティに3-1で勝利し、続く8節では敵地でアトレティコ・マドリードを2-1で破り、プレイオフへの切符を掴んだボデ/グリムト。同クラブはビッグクラブ相手に2連勝を飾ったことで大きな注目を集めていたが、プレイオフでは昨シーズンのCLで準優勝を果たしたインテルを撃破