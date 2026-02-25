2026W杯出場を決めているオーストラリア代表には、どうしてもメンバーに組み込みたい戦力がいる。それがイタリアのサッスオーロでプレイする22歳の攻撃的MFクリスティアン・ヴォルパトだ。ヴォルパトはイタリアの世代別代表でプレイしてきた実績を持つが、オーストラリアのキャンパーダウン出身の選手だ。オーストラリア代表を選択する権利も有しており、オーストラリア側は2026W杯へヴォルパトにコンタクトを取っているのだ。サッ