NHK総合では、3月1日午後11時から特番ドキュメンタリー『ぼくらのコミケ史 好きが紡いだ50年』を放送する。【写真】コミケでさすがのコスプレを披露したえなこ2025年に誕生から50年を迎えた世界最大級の同人誌即売会「コミックマーケット」（通称：コミケ）。日本が世界に誇る「同人文化」が、どう発展してきたか。コミケを主催する「コミックマーケット準備会」全面協力のもと、熱狂と魅力の秘密を徹底的に読み解く特番ドキュ