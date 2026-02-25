広島は２５日、沖縄キャンプを打ち上げた。新井貴浩監督は「若い選手はいい競争をしているなというキャンプでした。昨年の春より一つ上のレベルの競争ができていると思います」と総括した。ドラフト１位の平川（仙台大）ら育成１人を含む新人５人が１軍でスタートし、フレッシュな顔ぶれが目立ったキャンプだった。「一つ上の競争」について、指揮官は「新しく入ったルーキーたちの影響があると思います」と分析。特に平川は、