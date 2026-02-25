トルコのアマチュアリーグにて、選手がカモメに心肺蘇生を行うという珍事が発生したようだ。24日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。報道によると、先週末に行われたトルコ7部リーグの試合中にイスタンブール・ユルドゥム・スポルのGKムハンマド・ウヤニクが蹴り上げたボールが、ピッチ内を低空飛行していた一羽のカモメに直撃したとのこと。同クラブでキャプテンを務めるMFガニ・カタンがいち早く駆け付け、複数の選