FIFAワールドカップ2026での躍進が期待されているモロッコ代表だが、指揮官交代の可能性が浮上しているようだ。24日、イギリスメディア『アスレティック』やスペイン紙『マルカ』が伝えている。4年前、ヴァイッド・ハリルホジッチ前監督を開幕直前に解任してFIFAワールドカップカタール2022に臨んだモロッコ代表は、ワリド・レグラギ監督のもとでアフリカ勢初となるベスト4進出を達成。アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン