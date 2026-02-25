大相撲春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）で横綱昇進に挑む大関・安青錦（安治川）が２５日、大阪・松原市にある部屋の宿舎で行われた朝稽古で汗を流した。前日の２４日が番付発表で、大阪入り後は初の稽古となった。四股、すり足、スクワット、上腕の筋力トレーニングなど基礎運動で調整。巡業のない２月の期間を生かして、週２、３回ジムでトレーニングを積んできた体は、一回り大きくなっていた。体重も前日の